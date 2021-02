Søndagens smittetal: To kommuner med i top fem på landsplan

Generelt set er smitten på vej ned i de syd- og sønderjyske kommuner samt Horsens. Over de seneste syv dage er der 651 personer, der er konstateret smittet med coronavirus i de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Tallet er faldet med 48 personer siden lørdag. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.

To kommuner ligger dog i top fem over de hårdest ramte kommuner i hele landet. For 12. dag i streg stiger smitten i Vejle, og det betyder, at kommunen er den femtehårdeste ramte kommune. Incidenstallet ligger søndag på 128,9 smittede personer pr. 100.000 indbyggere, og de seneste syv dage er der fundet 149 smittede personer.

I Kolding Kommune falder smitten, men kommunen er altså stadigvæk på en andenplads over de kommuner, hvor smitten er værst. I Hedensted Kommune stiger smitten også igen i dag.

I den helt anden ende ligger Sønderborg Kommune. Her er antallet af smittede faldet, og incidenstallet ligger nu på 18,9. Det betyder, at kommunen ligger under myndighedernes bekymringsgrænse, som er sat ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.