Søndagens tal: 128 syd- og sønderjyder smittet den seneste uge

Det er kun i kommunerne Kolding, Vejle og Fredericia, at man fortsat er over sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse.

Den lyder på et incidenstal på 20. Bekymringsgrænsen er et tiltag som sundhedsmyndighederne indførte, da man i begyndelsen af pandemien ville have et overblik over, hvilke kommuner, man skulle følge nøje.

Smitten er generelt faldende med 128 smittede personer inden for den seneste uge i Syd- og Sønderjylland. For netop en uge siden lød det tal på 260 smittede over en uge.

Det er kun i Aabenraa Kommune, at der er sket en stigning, og det er med en enkelt smittet. De resterende kommuner forbliver på samme smittetal eller ser faldende tal.

Den største forskel siden gårsdagens tal ses i Esbjerg Kommune, hvor der i dagens tal er seks færre smittetilfælde inden for den seneste uge.