Sønderborg Sommer Revy - nu i juleudgave for at lukke hullet i økonomien

De plejer at træde op på scenen om sommeren for at give publikum et godt grin.

Men i år er alt som bekendt anderledes.

Derfor afholder Sønderborg Sommer Revy i år et juleshow, hvor skuespillerne fra dette og næste års udgave af revyen plus en hemmelig gæst optræder for en aften.

Det skal være med til at gøre det uundgåelige underskud mindre.

For selvom revyen har fået del i den hjælpepakke, der skal støtte aflyste kulturarrangementer, så kommer coronaen til at sætte sine spor i pengepungen.

- Vi har ikke haft en krone i indtægt. Det er hårdt ved en sommerrevy kan man roligt sige. Så det her er både et lille hjælpeshow, men det er samtidig noget med at vifte med flaget og sige ”vi er her”, siger Jeanne Boel, der er leder af Sønderborg Sommer Revy.