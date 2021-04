Søren kan ikke få andet stik med AstraZeneca, selvom han gerne vil

Søren Kjær fra Horsens er en af de omkring 149.000 danskere, der har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca.

I dag har Sundhedsstyrelsen besluttet, at de dropper vaccinen og dermed ikke kan give stik nummer to. Det ville han dog gerne have haft.

- Helt sikkert, jeg vil ikke have nogen problemer med det. Jeg vil stadigvæk gerne have andet stik, siger Søren Kjær.

Han fik første stik for to måneder siden, og har set meget frem til at få stik nummer to, så han kunne kalde sig færdigvaccineret. Vaccinen har været sat på pause siden den 11. marts, og derfor var ventetiden i forvejen lang, fortæller han. Nu er den endnu længere.

- Igen står man i den uvished om, hvad der sker nu, og hvornår der sker noget. Jeg står og skal planlægge ferie og glæder mig til genåbning, men hvornår kan jeg det?, spørger han.