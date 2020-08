Sommeren gik i vasken for Rikke – nu ryger efteråret måske også

Rikke Thomsen skriver ny musik. Hendes hænder vandrer op og ned ad guitarens gribebebræt, mens hun nynner brudstykker af melodi – standser, vender tilbage. Forsøger igen med en ny variation.

Det var nu, hun i stedet skulle have fyret de kendte "synnejyske" sange af på scenerne i sommerlandet. Blandt andet på Tønder Festival i slutningen af denne måned.

Jeg var på plakaten – havde en fed spilletid. Det er det, man drømmer om, når man går i gang som sangskriver og knokler i 10-12 år. Rikke Thomsen, sønderjysk sanger og sangskriver

- Det var første gang, jeg reelt var en del af det offentliggjorte program. Jeg var på plakaten – havde en fed spilletid. Det er det, man drømmer om, når man går i gang som sangskriver og knokler i 10-12 år, siger hun til TV SYD.

Skuffelsen over at være så tæt på sine drømmes mål og så miste det hele igen, har hun for længst lagt bag sig.

- Det er selvfølgelig superærgerligt – og det er sagt med underdrivelse. Det er et spark i maven. Men det er også sagt med respekt og forståelse for, at det er, som det er, siger Rikke Thomsen.

Bekymrende udsigter

Nu gælder det fremtiden. Det gælder alle de koncerter, der står i kalenderen de næste måneder. Flere af dem udsolgte.

Det, der bekymrer nu, er at vi ikke rigtig ved, hvad der sker til efteråret. Jens Uhre Karlsson, musikagent, Backbeat Music, Århus

Koncerter, som Rikke Thomsen og hendes agent og manager, Jens Uhre Karlsson, frygter, også kan blive aflyst nu, hvor Covid-19 igen spreder sig i befolkningen.

- Bekymringen er nu, at vi ikke rigtig ved, hvad der sker til efteråret. Der er selvfølgelig nogle helt reelle ting, der hedder, at vi ikke ved, hvilken vej det går med den her virus, siger Jens Uhre Karlsson.

Han er agent for en række musikere, og de er ifølge ham alle hårdt ramt af situationen.

- Nogle har fået hjælp – andre kan ikke få noget. Nogle er afhængige af at spille live-koncerter for at overleve, andre sætter sin lid til at blive spillet i radioen og få noget støtte den vej igennem, siger Jens Uhre Karlsson til TV SYD.

For dyr til sid-ned-koncerter

Rikke Thomsen er en af dem, der har fået hjælp gennem hjælpepakkerne i sommerens løb.

- Jeg skal ikke klage. Økonomisk er jeg en af dem, der klarer mig, men det er klart, at hvis efterårssæsonen heller ikke bliver til noget, så bliver det svært, siger Rikke Thomsen.

Hvis jeg for eksempel skulle spille for en syvendedel af det honorar, jeg normalt får, så vil jeg ikke en gang kunne dække mine udgifter til at tage ud og spille. Rikke Thomsen, sønderjysk sanger og sangskriver

Hun har svært ved at se, hvordan spillestederne skal kunne gennemføre ret mange koncerter med de restriktioner, branchen er underlagt lige nu: to kvadratmeter pr. person og en meter fra stoleryg til stoleryg.

På spillestedet Godset i Kolding fortæller spillestedsleder Martin Røen Hansen, at der er plads til 100 siddende publikummer med de nuværende restriktioner. Normalt er der plads til 700 stående.

- Hvis jeg for eksempel skulle spille for en syvendedel af det honorar, jeg normalt får, vil jeg ikke en gang kunne dække mine udgifter til at tage ud og spille. Det er spørgsmålet, om det overhovedet giver mening for spillestederne at afvikle den slags koncerter, siger Rikke Thomsen.

Foto: TV SYD

Frygter unge musikere giver op

Både Rikke Thomsen og hendes manager håber stadig, at politikerne vil lette restriktionerne, når de sætter sig sammen på den 12. august for at diskutere fase fire af genåbningen af Danmark.

For mange musikere er sommeren det tidspunkt, hvor de tjener flest penge, og selv dem, der har fået del i hjælpepakkerne, er bagud på indtægt.

Vi er en musikbranche, der er knækket. Vi har haft et forår og en sommer, hvor vi ikke har kunnet få lov til at lave koncerter og lave det, vi lever af. Jens Uhre Karlsson, musikagent, Backbeat Music, Århus

- Der er brug for fokus på, at vi er en musikbranche, der er døden nær i forholdt til nogle økonomiske aspekter. Nogen har ikke haft indtægter i et halvt år og kigger måske ind i slet ikke at have indtjening i et år til halvandet, siger Jens Uhre Karlsson.

Han frygter, at de mange koncerter, som bliver udskudt igen og igen vil gå ud over vækstlaget i sidste ende.

- Vi er en musikbranche, der er knækket. Vi har haft et forår og en sommer, hvor vi ikke har kunnet få lov til at lave koncerter og lave det, vi lever af.

- Jeg er bekymret for at vækstlaget - de spirende artister - ikke har mulighed for at komme i gang i løbet af det næste halve år, og derfor er jeg bekymret for, at vi kommer til at miste nogle af de unge artister, siger Jens Uhre Karlsson.