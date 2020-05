Sommerhusudlejer i Blåvand: Jeg er lettet og glad

- Jeg er utrolig glad og lettet, lyder den umiddelbare reaktion fra sommerhusudlejer Morten Høst.

Indehaveren af Feriepartner Blåvand har ventet hele dagen på statsminister Mette Frederiksen udmelding om, hvad der skulle ske med den lukkede grænse.

Nu kan vi endelig melde ud til vores tyske gæster, hvordan sommeren kommer til at forløbe. Morten Høst, indehaver af Feriepartner Blåvand

At tyskere med et feriebevis igen kan rejse ind i landet fra den 15. juni betyder, at der endelig kan komme gang i Morten Høsts hårdt ramte forretning.

- Det var en meget positiv melding, vi fik. Nu Nu kan vi endelig melde ud til vores tyske gæster, hvordan sommeren kommer til at forløbe. At det bliver en positiv melding, vi kan give dem, er endnu mere fantastisk, siger Morten Høst.

Har kostet rigtig mange penge

Han har i alt 80 udlejningssommerhuse i Blåvand, og i løbet af en normal sæson plejer 80-90 procent af hans gæster at komme fra Tyskland.

- Vi kan ikke komme udenom, at vores gæster fra syd fylder rigtig meget. Det har kostet rigtig mange penge at skulle håndtere og annullere de sidste måneders bookinger. Men nu kan vi endelig begynde at arbejde den anden vej, siger Morten Høst.

- Vi har fuld respekt for alt det, som statsministeren har gjort for at håndtere coronasituationen. Men vi har simpelthen sukket efter en skæringsdato for grænseåbningen. Vi skal helt sikkert have et godt glas vin i aften ovenpå nyheden, lyder det fra den glade udlejer i Vesterhavsbyen.