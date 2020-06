Spændte gæster tilbage i Legoland

Der var nærmest som juleaften i dag i Billund. Adskillige børn i alle aldre med forventningens lys i øjnene, i venteposition med forældrene foran porten til Legoland. Smilene store og brede på børn såvel som på voksne . I dag var nemlig dagen, hvor det igen var muligt at komme ind i den verdenskendte temapark. Legoland skulle have været åbnet den 28. marts, men på grund af corona-krisen blev datoen ændret flere gange for til sidst at lande på mandag den 8. juni. Og vurderet på, hvor spændte dagens gæster var ved indgangsporten, så har ventetiden været endog meget lang.

- Vi har helt sikkert savnet det. Jeg synes, det var kedeligt, da vi fik at vide, det hele lukkede ned. Jeg glædede mig i hvert fald, da jeg høret, de havde sat et fast dato for, hvornår der igen kunne åbnes. Det er jo for at glæde børnene, og jeg kan også godt selv lide at kommer i Legoland. Jeg synes, det er hyggeligt, siger Nick Rasmussen fra Fredericia, der stod klar ved porten mandag formiddag med sønnerne Noah og Oliver.

Forsigtig opstart

For at få en rolig opstart på sæsonen, var der udelukkende åbent for gæster med sæsonkort og samtidig var antallet af besøgende holdt nede på cirka 1500. På en normal åbningsdag i Legoland går der over 15.000 gæster igennem tælleapparaterne i løbet af dagen.

Så mange besøgte udvalgte attraktioner i 2018: Legoland, Billund - 1.700.000 Aquadome, Lalandia Billund - 682.000 Givskud Zoo - 387.156 Tirpitz, Blåvand - 253.530 Legohouse, Billund - 244.397 Kongernes Jelling - 226.441 Museet på Koldinghus - 172.072 Universe, Nordborg - 128.647 Kilde: visitdenmark.dk

- Det skal som altid være en sikker og tryg oplevelse at besøge Legoland, og derfor starter vi stille og roligt ud den første dag, og så øger vi gradvist vores kapacitet derfra. Der vil være god plads i parken, så det er muligt at holde afstand til de øvrige gæster, både når man går rundt, og når man venter ved en af forlystelserne, og så er der naturligvis også masser af håndsprit, siger Christian Woller, direktør i legoland.

Ud over at sørge for, at der er håndsprit til rådighed og at det er muligt at holde afstand, har forlystelsesparken også skruet op for rengøringen. Medarbejderne skal derudover bære visir, når de kommer tæt på gæsterne for blandt andet at kontrollere sikkerheden, når gæsterne skal i en forlystelse.