Spillere smittet på stribe - aflyser kamp i København

Spillerne er ifølge Team Esbjerg selv sandsynligvis blevet smittet efter en tur til Rusland, hvor de spillede sig til førstepladsen i deres gruppe i Champions League med en sejr på 27-25 over Rostov-Don.

Og Team Esbjerg skal håbe, at smitten snart aftager, for det er et pakket kampprogram, håndholdet kan se frem til indtil udgangen af februar.

– Med det kompakte program ville vi have gjort alt og var villige til at indgå sportslige kompromisser for at gennemføre kampen mod København, men spillernes ve og vel samt hensynet til modstanderne må nødvendigvis veje tungest i denne situation, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg skal søndag møde HC Podravka Vegeta i Champions League. Om kampen i Blue Water Dokken kan gennemføres er endnu uvist.

Team Esbjerg ligger lige nu nummer to i håndboldligaens bedste række, og i sidste uge lykkedes det Esbjerg-holdet at slå Odense Håndbold på førstepladsen som det første hold i denne sæson.