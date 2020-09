Sportsforening lukket ned efter omfattende coronasmitte

Jelling Sportsforening traf mandag en tung beslutning. Aflysning af alle sportaktiviteter i foreningen de næste 14 dage.

- Jeg synes, den er ærgerlig, for nu havde vi glædet os til at kunne komme i gang igen efter så lang tid, og vi står jo lige på tærsklen til at skulle have gang i vores idrætter indendørs - det der hedder efterårssæsonen, siger Ole Holmgaard, formand for Jelling forenede Sportsklubber.

Idrætsforeningen i Jelling har mere end 2.500 medlemmer, og mandag formiddag fik de alle besked på at blive væk fra deres ugentlige træninger og aktiviteter.

En hel årgang sendt hjem

Årsagen skyldes et udbrud af coronavirus i området, hvor et barn i daginstitutionen Mariehaven, en lærer og to elever på Bredagerskolen i Jelling, samt nogle forældre er konstateret smittet med covid-19.

Læs også Skole og børnehave ramt af corona-udbrud

Da det er svært præcist at udpege, hvem især skolebørnene har været i nær kontakt med, er alle 87 elever fra syvende årgang og skolens leder og to ansatte også sendt hjem.

- Jeg skal kunne forsvare over for forældrene, når de kommer og spørger, om jeg kan garantere, at den her lærer ikke har givet en elev hånden. Det er ikke en situation, som jeg synes, at jeg eller den ansatte skal stå i, så jeg synes ikke, det er hysterisk, siger Lance Anthony Luscombe, leder på Bredagerskolen.

Ekstra fokus på forsamlinger

42 borgere er lige nu smittet med corona i Vejle Kommune. Og da en del af tilfældene netop er i Jelling-området, har det har fået kommunen til at opfordre borgere og foreninger i Jelling til at overveje at aflyse arrangementer og sammenkomster.

- Vi tager alt om corona alvorligt. Jeg tror på, at vi som samfund har vænnet os til, at det her vil gå lidt op og ned. Nu har vi kontaktet alle dem her i lokalområdet, så de ved, hvad man skal gøre, siger borgmester Jens Ejner Christensen, Venstre.

Idrætsforening frygter medlemsflugt

Så snart eleverne og de ansatte kan fremvise en negativ coronatest, kan de komme tilbage på skolen igen. Så hurtigt går det dog ikke hos idrætsforeningen, hvor formanden frygter, at aflysningerne i kølvandet på nedlukningen i foråret kan komme til at koste medlemmer.

- Når vi nu har ligget stille i et helt halvt år, så kunne man godt forestille sig, at der bliver pres på kontingenterne, og om folk vil betale for noget, der måske ikke giver så meget? Vi kan måske stå i, at de ikke tør være medlem af en idrætsforening, hvor man er mange samlet. Det er jo også en virkelighed, vi ser ind i, siger Ole Holmgaard, formand for Jelling forenede Sportsklubber.

Testbilerne står i Jelling

I dag tirsdag og onsdag vil en af Region Syddanmarks testbiler stå foran Brugsen i Jelling fra klokken 10 til 15, hvor borgere uden symptomer kan blive testet.