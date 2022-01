Sprøjten gøres klar til endnu et boosterstik

Måske også plejehjemsbeboere

Han siger også, at myndighederne også overvejer at tilbyde det fjerde stik til plejehjemsbeboere og de allerældste i samfundet.

- De er godt beskyttet af det tredje stik, som de fik i efteråret og den tidlige vinter. Men hvis vi ser noget, som gør, at vi synes, at vi skal handle, så gør vi det, siger Brostrøm.

Erfaringerne med fjerde stik er ret begrænsede, fordi det ikke er ret mange steder i verden, at man har forsøgt sig med endnu et boosterstik.

Mindre risiko for død

Et nyt studie i USA viser, at risikoen for at dø med den nye omikronvariant er 90 procent mindre end for deltavarianten.

Det er en undersøgelse blandt 70.000 coronasmittede, der kommer frem til, at selvom omikronvarianten smitter meget, giver den anledning til at markant mildere sygdomsforløb.

Omikronvarianten har været den dominerende i Danmark siden midten af december.