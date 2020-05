Statsminister: Vi åbner grænsen for tyskere med feriebevis

Alle i Syd- og Sønderjylland har ventet i spænding på statsministerens udmelding om grænsen.

- Turister fra Tyskland skal dokumentere, at de har booket en rejse med minimum seks overnatninger uden for København, hvis de vil ind i landet, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på dagens pressemøde i Statsministeriet.

Hun understreger på pressemødet, at vore naboer i Tyskland er blandt vores vigtigste samarbejdspartnere.

- Når det handler om grænseåbning, er det helt afgørende, at det sker i tæt dialog med nabolandene. Jeg vil gerne takke vores gode naboer i både norden og Tyskland, sagde Mette Frederiksen.

Hun lagde heller ikke skjul på, at eksporten til Tyskland har været hårdt ramt af nedlukningen, da mere end 800.000 danskere er afhængige af eksporten.

- Der er ikke noget, vi hellere ville, end at kunne åbne det hele op i dag. Men det er ikke forsvarligt. Men vi glæder os rigtig meget til, at vi nu kan begynde at tage imod turister igen, sagde statsministeren.

- At lukke grænsen var en regeringsbeslutning. Det er genåbningen også, og det skal ske gradvist og kontrolleret.

OPDATERES