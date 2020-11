Stephanie Lose er gået i selvisolation efter nærkontakt med coronasmittet

Formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), har isoleret sig i hjemmet i Esbjerg. Tirsdag var hun under optagelserne til en virtuel konference i København i nær kontakt med en person, der viser sig at være smittet med covid-19.

- Jeg fik beskeden i dag og er derfor gået i selvisolation hjemme væk fra familien, fortæller regionsrådsformanden.

Stephanie Lose skal som sundhedsmyndighederne anbefaler coronatestes første gang fire dage efter, hun har været udsat for smitte - det vil sige på lørdag. Før kan hun ikke forlade sin selvisolation, hvis hun vel at mærke er fri for smitte. Desuden skal hun testes igen om mandagen på sjettedagen, efter hun potentielt kan være smittet.

- Det er selvfølgelig megatræls for familien og hele logistikken herhjemme, at jeg er nødt til at isolere mig, men sådan er det så og nok også forventeligt, det også rammer mig med den samfundssmitte, vi ser lige nu, hun og fortsætter:

Kan arbejde hjemme

- Jeg har det fint, og jeg kan varetage det meste arbejde hjemmefra, så det kommer ikke til at gå nævneværdigt ud over mit arbejde.

Stephanie Lose oplyser, at grunden til, hun skal covid-19-testes, er, at hun har opholdt sig i et lille og dårligt ventileret lokale under optagelserne til den virtuelle konference i København i går tirsdag hvor den smittede også opholdt sig, og med sundhedsmyndighedernes skærpede anbefalinger så skal man lade sig teste for smitte i sådanne situationer.

Stephanie Lose oplyser, at det er første gang, hun er i nær kontakt til en coronasmittet person.