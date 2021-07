Største smittestigning i tre uger - Kolding fortsætter opad

Ud over Kolding Kommune er smitten steget mest i Horsens og Tønder kommuner. Begge steder er der torsdag sket en stigning på fire smittetilfælde over de seneste syv dage.

Det betyder, at Tønder Kommune nu har et incidenstal på 16,1 smittede per 100.000 indbyggere inden for de seneste syv dage, og i Horsens Kommune er incidenstallet på 15,4.