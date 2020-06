Stor glæde over grænse-åbning

I en fælles erklæring glæder SSWs landsformand Flemming Meyer og SSF-formand Gitte Hougaard-Werner sig over, at den danske justitsminister, Nick Hækkerup, (S), nu har meddelt, at grænsen til Danmark bliver åbnet for alle i Slesvig-Holsten fra mandag den 15. juni.

- Det har vi længe ventet på her i grænselandet, idet vi har påpeget at smittetrykket i Slesvig-Holsten er mindre end i Danmark. Der er rigtig mange grænselands beboere, der vil være glade for at kunne genoptage deres normale liv med besøg i Danmark. Politisk set er det også meget vigtigt, at Danmark værdsætter det særlige naboskab og dermed signalerer, at Slesvig-Holsten er en vigtig partner, siger SSWs landsformand Flemming Meyer.

Åbningen er er meget afgørende for mindretallenes dagligdag og trivsel.

- Vi takker den danske regering for, at den har lyttet til vores bekymringer og vi takker alle danske politikere især fra Sønderjylland og Sydjylland, der har gjort en stor indsats for at grænsen nu genåbnes, siger SSF-formand Gitte Hougaard-Werner.

Deres glæde deles af borgmestrene i grænsekommunerne Aabenraa og Tønder, som også er begejstrede ved tanken om turist-mulighederne i de 2,9 millioner borgere i Slesvig-Holsten.

- Nu kan Tønders butikker atter nyde gavn af vores store sydlige opland i Tyskland - og det betyder også meget for vores turisterhverv, siger Henrik Frandsen, (V), borgmester i Tønder.

I Aabenraa er begejstringen også til at tage og føle på.

- Det betyder meget også på det kulturelle område, at vi igen frit kan være sammen i grænselandet, siger borgmester Thomas Andresen, (V).