Stor politisk uro om masseaflivning af mink

Per Larsen, som er fødevareordfører hos De Konservative, synes helt grundlæggende, at det er kritisabelt, at regeringen har taget beslutningen om at slå alle mink ned.

- Det er dybt kritisabelt, at man ikke har lovgrundlaget i orden, inden man beordrer minkavlere til at slå deres dyr ihjel og til at nedlægge deres farm. Det er skandaløst, at man sætter sådan en proces i værk, siger Per Larsen.

- Selvfølgelig er der sommetider ting, som haster. Men her har vi altså at gøre med en mutation, som man ikke har set siden august-september, og førende virologer er enige om, at den er uddød.