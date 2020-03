Storcentre lukker: Borgmester tror på yderligere butikslukninger

Horsensianere møder onsdag lukkede døre hos BytorvHorsens. Det er nemlig en realitet efter statsministerens pressemøde tirsdag aften. Meldingen fra Mette Frederiksen var klar: storcentre landet over skal lukke fra onsdag klokken 10.

De nye restriktioner fra myndighederne støtter Horsens' borgmester, Peter Sørensen, (Soc. dem.).

- Når vores statsminister og myndigheder siger, at det er det rigtige at gøre, så bakker vi naturligvis 100 procent op om det. Det bør vi jo alle sammen gøre, siger han til TV SYD.

Læs også Varmestuer lukker ned

Flere restriktioner i fremtiden

Efter corona-virussen har fundet vej til Danmark ser Peter Sørensen på smittespreden med alvor. Han tror ikke, byen har oplevet de sidste restriktioner fra myndighederne.

- Jeg er helt sikker på, at hvis det her ikke inden for ganske få dage forandrer sig, så vil der komme flere restriktioner fra Christiansborg, siger borgmesteren.

Selvom BytorvHorsens holder dørene lukket af hensynet til at mindske spredningen af Corona-virussen, så kan byens andre butikker stadig holde åben.

- Jeg anerkender, at det kan virke mærkeligt, at nogle butikker må holde åben, når storcentre skal lukke. Jeg hørte dog politiet og statsministeren sige, at der er masser af restriktioner i alle andre butikker, siger Peter Sørensen og minder de åbne butikker om at overholde disse restriktioner.

En løsning til butikslukninger

Vælger statsministeren at lukke alle detailbutikker, så opfordrer Mette Schumacher, citychef i Kolding, de mange butikker til at være kreative, så omsætningen ikke dør fuldstændig.

- Hvis det er nødvendigt at lukke detailhandlen, så handler det jo om at få varer ud ad bagdøren. Altså skal folk kunne bestille online og få sendt varer hjem til hoveddøren, siger hun til TV SYD og konkluderer:

- Forårsvarerne ligger jo i butikkerne nu, og der er lagre for millioner, så vi skal helst have varerne ud af butikkerne.