Store nabokommuner har særligt mange smittede

De seneste uger er det særligt i Kolding gået den helt forkerte vej med coronasmitten. For 14 dage siden var der 54 covid-19 smittede borgere i kommunen. Det tal har siden været støt stigende, og det seneste smittetal fra Statens Seruminstitut lyder mandag på 140 smittede over den seneste uge. Det betyder, at Kolding Kommune lige nu har 150,6 covid-19 smittede borgere per 100.000 indbyggere.

Også i nabokommunen Vejle kæmper man fortsat med et højt smittetryk. Her lyder smittetallet mandag på 135. Det giver et incidenstal på 116,8 i kommunen med knap 114.000 indbyggere.

Også Haderslev Kommune har fortsat et højt incidenstal på 122,3. Smittetallet lyder her på 68 tilfælde den seneste uge. I de resterende 12 kommuner i TV SYDs sendeområde holder incidenstallet sig et stykke under 100 covid-smittede per 100.000 indbyggere. Men i kommuner som Horsens, Hedensted og Billund er smittetallene stigende.

Det er de til gengæld hverken i Aabenraa eller Tønder Kommuner, hvor man har henholdsvis 40 og 21 smittede. Begge steder var smittetallet noget højere for syv dage siden.

Også på landsplan har man det seneste døgn registreret et fald i antallet af covid-19 smittede borgere. 771 er registreret smittet med corona mod 891 nye smittetilfælde søndag. Fire personer er døde med corona siden i går, og 29 flere er blevet indlagt. 33 personer ligger på intensiv og 21 i respirator.