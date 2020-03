Sundhedspersonalet bliver sendt hjem i stedet for at blive testet

Lørdag meddelte Region Syddanmark, at man midlertidigt ville stoppe med at teste sundhedspersonale, som har milde symptomer på coronavirus.

- Vi har også leveranceudfordringer på sygehuset i Vejle. For at være helt sikre, skal leverancerne være mere stabile, inden vi begynder at teste personale med milde covid-19-relaterede symptomer. Så som det er lige nu, prioriterer vi at kunne teste patienterne, siger koncerndirektør Kurt Espersen til TV SYD.

Han oplyser, at sundhedspersonale, der oplever stærke symptomer, vil blive testet på lige fod med andre patienter. Har man derimod milde symptomer som sundhedspersonale, skal man ikke komme på arbejde, men i stedet blive hjemme.

- Vi har gang i en kontrolleret nedlukning af planlagte operationer og aktiviteter, så der er personale nok. Derfor kan vi godt tåle, at vores personale er syg i en lidt længere periode, siger Kurt Espersen.

Selvom dele af Region Syddanmarks leverandørproblemer er løst, er der dog stadig problemer med at få tests nok i Vejle. Roche Diagnostics leverede onsdag tests til Region Syddanmark, men disse tests bruger man ikke på sygehuset i Vejle, da man har andet udstyr end i for eksempel Odense.

