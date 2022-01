Sundhedsstyrelse: Nu kan du afbryde selvisolation tidligere

Fremover kan smittede afslutte selvisolation, når de ikke længere har symptomer på coronavirus, og der er gået fire dage fra testtidspunkt.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

Har man ikke symptomer, skal man isolere sig i fire dage, efter at man har fået et positivt PCR-svar.

Desuden skal nære kontakter til smittede ikke længere isolere sig, medmindre at man får symptomer.

Nære kontakter skal tage en lyntest eller PCR-test tre døgn efter, at den smittede person er testet positiv.

- Der skal være en balance mellem den situation, vi står i, og de anbefalinger vi har. Den seneste tids markante stigning i antallet af smittede har haft store konsekvenser for samfundet. Virkelig mange mennesker har måttet selvisolere sig, og mange arbejdspladser har haft meget svært ved at fungere.

- Samtidig vurderer vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på vores anbefalinger, fordi vi har så høj immunitet i befolkningen, og fordi vi har beskyttet dem, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i pressemeddelelsen.

Får man symptomer på covid-19, skal man isolere sig og få en PCR-test hurtigst muligt.

I pressemeddelelsen lyder det, at de nye anbefalinger vil betyde, at der sker mere smitte.

- Med den øgede samfundssmitte er det vigtigt, at vi passer ekstra godt på den del af befolkningen, som er i øget risiko. Lige nu er smitten blandt befolkningen over 65 år let faldende, hvilket formentlig både skyldes revaccination, og at de passer godt på sig selv.

- Men vi skal alle fortsat have stort fokus på de smitteforebyggende råd og fortsætte med at have en helt særlig opmærksomhed på at undgå smitte på plejehjem og sygehuse, siger Helene Probst.