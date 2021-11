Sundhedsstyrelsen anbefaler revaccination af alle voksne

Ikke risiko for nye bivirkninger

Indtil videre er mere end 650.000 borgere i Danmark revaccineret. Det svarer til 11,2 procent af den samlede befolkning.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er sikkert at revaccinere alle over 18 år, og at der ikke er risiko for nye alvorlige bivirkninger ved et tredje stik.

Yngre personer kan dog risikere at få en kraftigere reaktion ved revaccination og dermed flere tilfælde af de kendte bivirkninger som for eksempel let feber, utilpashed, hovedpine og smerter ved stedet, hvor man er blevet stukket.

- Vi kan se, at de mulige bivirkninger ved et tredje stik er stort set de samme som ved andet stik, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

- Det betyder også, at vi vil se sjældne tilfælde med det såkaldte myokarditis, altså hjertemuskelbetændelse, når vi revaccinerer de yngre årgange, særligt de yngre mænd, ligesom vi har set nogle tilfælde af efter andet stik.

- Men der er tale om meget få tilfælde, typisk med milde forløb og med gode behandlingsmuligheder, siger hun i pressemeddelelsen.

Sundhedsministeriet har tidligere oplyst, at vaccinationskapaciteten øges i alle regioner, så flere borgere kan få deres tredje stik.

Allerede fra næste uge er der forventning om, at man vil komme tæt på en målsætning om at kunne vaccinere 300.000 borgere om ugen.