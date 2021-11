Sundhedsstyrelsen vil lade 5-11-årige blive covid-19-vaccineret

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 5 og 11 år skal kunne vaccineres mod coronavirus.

Det meddeler vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst fredag på et pressemøde.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har en godkendelse til børn mellem 5 og 11 år. Det har vi brug for. Vi står stadig midt i en epidemi og en historisk sundhedskrise.

- Vi synes allerede, at den har varet for længe. Vi har set en bekymrende smitte på sygehusene, og at indlæggelsestallene er steget til over 400, siger hun.

Sundhedsstyrelsens anbefaling kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), har anbefalet, at covid-19-vaccinen ved navn Cominarty fra Pfizer/BioNTech kan bruges til børn i denne aldersgruppe.

EU-Kommissionen ventes snarest at godkende brugen af vaccinen.

Helene Probst fortæller, at sundhedsmyndighederne gennem noget tid med bekymring har fulgt de stigende coronasmittetal, som ikke mindst er sket i den aldersgruppe, der nu får mulighed for at blive vaccineret.

Hun pointerer, at kun få børn bliver alvorligt syge ved at få coronavirus.

Til gengæld kan de være med til at sprede smitten.

- Ved at vaccinere børnene minimerer vi risikoen for, at de smitter deres søskende, bedsteforældre og venner.

- Børn er heldigvis en del af et socialt fællesskab, hvor man er tæt på hinanden. Og vi ved, at risikoen for at smitte er større, jo yngre børnene er. Derfor er det helt naturligt, at de smitter mange uden immunitet.

- De smittekæder vil vi bryde med vaccinationen, siger Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen har ikke endnu sat et konkret mål for, hvor mange 5-11-årige, der helst skal blive vaccineret.



- Men hvis vi når 70 procent, så vil det være godt, siger Helene Probst.



Direktør i Lægemiddelstyrelsen Lars Bo Nielsen understreger, at det er sundhedsmyndighedernes mål at sikre, at de vacciner, der bliver brugt i Danmark, virker og ikke har bivirkninger i nævneværdig grad.

- Med en godkendt vaccine til børn har vi fået et nyt og stærkt våben. Vi kender bivirkningerne, og vi ved, at vaccinen virker rigtig godt, siger han