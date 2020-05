Superligaklubberne har lagt hovederne i blød for at få fans på banen

Efter Covid-19 satte en stopper for alle fodboldkampe den 12. marts, går det nu igen løs i fodboldens superliga.

Esbjerg fB spiller den første kamp på søndag den 31. maj. AC Horsens på mandag den 1. juni og Sønderjyske tirsdag den 2. juni.

Kampene er dog omfattet af en masse restriktioner, som blandt andet betyder, at det ikke er muligt for publikum at møde op fysisk og se deres favoritklub spille på stadion. Kampene kan kun opleves hjemme foran skærmen.

Derfor har klubberne lagt hovederne i blød i forsøget på alligevel at gøre det til en festdag for loyale fans.

Hos Sønderjyske har de blandt andet udtænkt en række forskellige happenings på sociale medier.

- Vi sender live på Facebook og begynder allerede optakten fredag. Her bliver der blandt andet mulighed for, at folk kan sende fotos hjemme fra stuerne, som lægges på sociale medier. Vi lancerer også en ny hjemmebanetrøje i dag, torsdag, som man vil kunne vinde i konkurrencer, der foregår på sociale medier, forklarer Jacob Ravn, pressechef, Sønderjyske Elitesport.

Desuden kan fans komme ind på stadion om formiddagen og sætte bannere og flag op på tribunen.

Stadionplatte bringes ud

Det bliver også muligt at købe pølser med brød og en øl eller sodavand til - også kaldet en stadionplatte - Den leveres hjemme i privaten, hvis man bor i postnummer 6100 Haderslev eller 6500 Vojens. – Eller man kan hente den på dagen hos Haderslev Fodboldklub, der laver en støttekampagne for Sønderjyske.

- Vi er meget taknemmelige for, at Haderslev Boldklub vil lave det store arbejde for vores trofaste fans, hvor de donerer en del af overskuddet fra salg af pølser og drikkevarer til os, siger Jacob Ravn.

Der er plads til de sædvanlige kampråb

Under kampen vil der også blive afspillet kampråb efter 15 minutter og igen efter 60 minutter.

- Det er kampråb, som vi har optaget under tidligere kampe, og som vi afspiller på nøjagtig samme tid, som de normalt bliver råbt. Forhåbentlig kan folk høre det hjemme i stuerne, forklarer Jacob Ravn.



I Esbjerg giver de også fans mulighed for at komme og sætte flag og bannere op på tribunen inden kampstart, som hos de to andre klubber. Og så holder de gang i deres EfB-app, som klubben lige nåede at lancere inden coronaepidemien brød ud i begyndelsen af marts.

- Vi laver afstemning om kampens spiller på appen, og så har vi også flyttet fanquizzen dertil. Normalt afvikler vi den under pausen på storskærm på stadion. Men på den her måde får vores fans hjemme i stuerne alligevel lov til at være med og få lidt indflydelse, forklarer Kenni Paulsen, kommunikationsansvarlig hos Esbjerg fB.

Direktør Brian Knudsen fortæller desuden, at man i klubben har diskuteret, hvad man ellers kunne gøre, men de er nået frem til, at de ikke vil lave yderligere aktiviteter på dagen:

- Vi har talt om alt fra drive-in-kampe på storskærm til fanfigurer på tribunerne, men for os er det vigtigste at få lov til at spille og samtidig overholde de retningslinjer, der er udstukket fra myndighedernes side. Så håber vi, at vi hurtigst muligt kan komme tilbage til normale tilstande og ikke mindst få publikum på tribunerne igen.

I Horsens er de gået helt andre veje. Her kan man godt komme på stadion - vel at mærke i en kunstig udgave.

Tilskuere og fans får nemlig mulighed for at købe en personlig fanfigur, som så bliver monteret på et af sæderne på stadion. Fanfiguren kan laves hjemmefra. Det eneste man skal bruge er et billede af sig selv.

For angriber Jannik Pohl er figurerne slet ikke det samme som et levende publikum, men dog alligevel et lille plaster på såret.

- Man hører dem ikke, men man kan kigge op. Og i stedet for tomme tribuner, kan man stadigvæk fornemme den opbakning, der er. Man bliver hele tiden mindet om den på banen - det er noget federe end tomme tribuner, mener AC Horsens angriberen.