Supermundbind dræber corona og advarer dig om smittefare

På den måde vil mundbindet også kunne bruges til smitteopsporing. De såkaldte tetrapods er kodet til at kende de små spikes eller antenner, som vi kender fra coronavirus. Men de kan hurtigt omstilles til at genkende mange andre vira, og det ser Abena et kæmpe potentiale i. For arbejdet med mundbindet har stadig en horisont på et års tid, og til den tid vil der være vacciner mod corona. Alligevel er mundbindet et vigtigt skridt, mener Abena.

- Det er tanken, at teknologien også kan bruges til andre vira. SARS, MERS, EBOLA og Covid-19 er alle eksempler på pandemier, der har haft enorme konsekvenser rundt om i verden. Fællesnævneren er, at det gælder om at opspore smitten og bryde smittekæden. Målet er at lave et produkt, der kan bruges i dag, men i høj grad også i fremtiden. Det skal det her projekt medvirke til, siger Jacob Marcussen.