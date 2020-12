Sygehus aflyser nu 70 planlagte operationer og undersøgelser

På Regionshospitalet Horsens er ledelsen i gang med at udsætte planlagte operationer for at få senge og bemanding til at behandle et stigende antal corona-patienter og sikre, at der er personale til de øvrige sengeafsnit.

Hospitalet udsætter operationer og muligvis også enkelte ambulante undersøgelser, som ligger frem til og med den 3. januar 2021.

- Vi justerer løbende, men der er tale om ca. 70 operationer og undersøgelser frem til den 3. januar, oplyser Mette Vestergaard Rasmussen, der er kommunikationschef på Regionshospitalet Horsens.