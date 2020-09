Symptomfrie børn kan nu få coronatest uden henvisning

Telefonerne hos de praktiserende læger har glødet, fordi mange forældre har forsøgt at få en henvisning til coronatest til deres børn.

Men fra mandag bliver det nemmere at få testet sit barn for coronavirus, oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen kan børn ned til to år nu bliver testet i Testcenter Danmarks telte.

Samtidig bliver det muligt for forældre at bestille tid til test for deres barn direkte på hjemmesiden coronaprover.dk. Det gælder raske børn og børn uden åndenød.

De har tidligere skulle kontakte egen læge, vagtlæge eller Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en henvisning til en test.

Er børnene syge og har klare symptomer på covid-19 som for eksempel feber og tør hoste, så skal forældrene fortsat kontakte egen læge.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, kalder initiativet et skridt i den rigtige retning.

- Når forældre til børn uden symptomer nu kan booke tid og få testet børn uden henvisning fra en læge, er det nemmere og mere smidigt for den enkelte familie.

- Det betyder meget, når en test er nøglen til at vende tilbage til en normal hverdag, for eksempel hvis barnet bliver testet på grund af smitte i skole eller dagtilbud, lyder det i en skriftlig kommentar.

Test af raske børn bør kun ske med et tydeligt formål, skriver Danske Regioner. Det kan for eksempel være smitteopsporing af nære kontrakter eller håndtering af smitteudbrud på en skole eller i en institution.

Børn under to år skal fortsat testes på hospitalernes testcentre og efter henvisning fra egen læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Siden 26. august har forældre også kunne se deres børns prøvesvar digitalt på sundhed.dk. Indtil da var det kun muligt at få oplyst ved at ringe til egen læge.

Det vil også snart blive muligt at tjekke svar på sine børns coronaprøver på appen MinSundhed.

/ritzau/