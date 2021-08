Syv sogne i landsdelen er i fare for at blive lukket ned

Tredje stik på vej

Der er det seneste døgn givet omkring 19.263 vaccinestik, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Samlet set har 74,7 procent af befolkningen påbegyndt deres vaccinationsforløb. Det svarer til 4,37 millioner personer.

I alt 68,9 procent af befolkningen regnes nu som færdigvaccineret. Det er i alt 4,03 millioner borgere.

I øjeblikket bliver vacciner tilbudt alle personer, der er fyldt 12 år.

SSI opgør andelen af vaccinerede i forhold til hele befolkningen, fordi man ønsker at vurdere, hvor tæt Danmark er på flokimmunitet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger, at det forventes, at alle får tilbudt et tredje vaccinationsstik mod covid-19 på et tidspunkt.

Det oplyser han mandag på et pressemøde i Statsministeriet.

Sundhedsmyndighederne er i gang med at undersøge, hvornår et tredje stik kan blive relevant, siger Magnus Heunicke på dagens pressemøde.