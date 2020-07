Telefonerne ringer igen: Men Fængslet er tvunget til at gentænke forretningen

I det gamle snedkeri på Fængslet i Horsens er der sat borde op, så lokalet er klar til en konference. På bordene står der et glas og en flaske vand, og ved hvert bord er der plads til én person. Sådan er den nye virkelighed, når der skal holdes konferencer, for afstand er nøgleordet.

- Jeg synes, at det fysiske adskiller sig rigtig meget - altså lokalets opstilling og opbygning. Men interaktionen blandt gæsterne adskiller sig heldigvis ikke, fortæller Charlotte Ørnsvig, konferencechef på Fængslet.

Med kun en person ved hvert bord er der god plads mellem konferencedeltagerne. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

Fængslet har været i gang med at gentænke flere af deres forretningsben på grund af covid-19. For selvom der er kommet gang i flere af dem igen efter nedlukningen, så skal der tages hensyn til anbefalinger og restriktioner for at minimere smitterisikoen.

Planlægning på en ny måde

- Som oplevelsesvirksomhed og kulturhus har vi været ramt rigtig hårdt, og vi blev ramt lige med det samme. Fire af vores fem forretningsben lukkede ned stort set øjeblikkeligt, siger Fængslets direktør, Astrid Søes Poulsen, om Fængslets situation under nedlukningen.

Fængslet er normalt kendt for at lægge lokaler og grund til masser af events med mange mennesker, men da det endnu er uvist, hvornår de med sikkerhed kan afholde store events, så foregår planlægningen lige nu på en helt anden måde end normalt.

Der er gang i planlægningen af efterårets arrangementer, men i stedet for at have én klar plan, så bliver der lige nu arbejdet på flere forskellige. Hvilken plan, der ender med at blive fulgt, afhænger af, hvilke restriktioner myndighederne kommer med for arrangementerne.

Fængslet har en plan klar for, hvordan der kan være tre selskaber, uden at de møder hinanden. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

Telefonen ringer

Men selvom planlægningen er anderledes end normalt, så er konferencechefen glad for, at hun igen kan mærke et behov for at mødes fysisk, og at telefonerne igen er begyndt at ringe:

- Hvordan efteråret bliver, er vi naturligvis stadigvæk spændte på, men vi er spændte med en positiv sommerfugl i maven, da vi kan mærke, at der er et behov derude, som skal dækkes, siger Charlotte Ørnsvig.

I løbet af sommerferien er der meget stille på Fængslet i forhold til konferencer og møder, men firmaerne er begyndt at planlægge efterårets konferencer og booker lokaler til dem.