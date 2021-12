Tidlig lukning af nattelivet gav ro hos politiet

Normalt plejer de sidste to weekender inden jul at være meget travle for politiet, når mange er i byen for at feste efter julefrokoster - men det har corona-restriktioner nu forhindret for andet år i træk.

Den første weekendnat i denne omgang med begrænsninger for nattelivet har da også betydet fred og ro overalt i de to politikredse, som hører hjemme i TV SYDs område.

Selvom at natklubber og diskoteker helt er lukkede, og restauranter, barer og værtshuse skal lukke ved midnat, gav det ingen problemer for ordensmagten.

- Der blev lukket til tiden i god ro og orden uden, at vores patruljer oplevede problemer af nogen art. Vi har heller ikke haft flere anmeldelser om musik og larm fra fra private fester - faktisk færre end normalt, siger vagtchef Halfdan Kramer hos Sydøstjyllands Politi tidligt lørdag morgen.

Samme melding kommer fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der var faktisk ikke mange mennesker i byen i aftes i forhold til normalt, så det ser ud til, at festfolket med erfaringerne fra tidligere nedlukning har tilpasset sig uden problemer. Flere har holdt mindre fester i hjemlige omgivelser - men vi har heller ikke her oplevet problemer, siger vagtchef Henrik Sønderskov.

De nye restriktioner trådte i kraft fredag og gælder foreløbig i fire uger.