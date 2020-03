Tidligere rektor for Designskolen indlagt med corona-virus

Elsebeth Gerner Nielsen, der til dagligt fungerer som Højskolernes generalsekretær, er indlagt med corona-virus, oplyser Folkehøjskolernes Forening i en pressemeddelelse.

Den tidligere rektor for Designskolen i Kolding blev indlagt fredag den 13. marts på Kolding Sygehus og fik dagen efter melding om, at hun var testet positiv for COVID-19. Hun er derfor blevet flyttet til Odense Universitetshospital, som har en særlig afdeling for corona-smittede.

Elsebeth Gerner Nielsen oplyser, at hun er i bedring og har mandag sendt en opfordring ud til danskerne:

- Det er virkelig en hård omgang, men jeg har de seneste dage virkelig forstået at sætte pris på det danske hospitalsvæsen og den behandling, jeg har fået her. Og lad der så også lyde en opfordring her fra til alle til at tage sygdommen alvorligt og så vidt muligt undgå at udsætte en selv og andre for potentiel smitte.

Den tidligere rektor for Designskolen stoppede med at være frontfigur for skolen i juni 2019. Det gjorde hun efter 12 år på posten.