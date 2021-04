Tilbage til det sociale liv: Gymnasieeleverne glade for genåbning

Første time er fysik. Med en rigtig, levende lærer. Ved tavlen. Lysets brydning gennem luft, glas og pleksiglas forklares af underviseren. Computerskærmen er ikke helt sluppet, alle eleverne har laptops slået op foran sig. Det bruger Anna Girard Madsen til noter.

- Det er så rart at tale med folk ansigt til ansigt og ikke gennem en skærm, man får noget mere socialt ud af det. Meget mere, end der har været de sidste par måneder. Det betyder også noget for at kunne udvikle sig mere fagligt. Det synes jeg er ret vigtigt, siger Anna Girard Madsen.