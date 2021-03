Tirsdagens smittetal: Smitten er på sit højeste siden 26. februar

Også Vejle Kommune har på det seneste kæmpet med at få smittetrykket ned. Her tager smitten et dyk fra i går til i dag, men Vejle Kommune har stadig landets sjettehøjeste incidenstal på 140 smittede per 100.000 indbyggere. I går var incidenstallet 145,4.

I Esbjerg Kommune tester man lige nu, fordi man den seneste uges tid har oplevet en kraftig stigning i smittetrykket. For en uge siden var incidenstallet i Esbjerg 29. I dag er incidenstallet mere end tredoblet til 102. I Esbjerg Kommune er der de seneste syv dage konstateret 118 smittede med covid-19 - i går var dét tal 108.

Små fald i flere kommuner

Udover Vejle falder smittetrykket også i Fredericia, Vejen, Haderslev og Tønder Kommuner. Generelt er det dog nogle mindre fald med et par smittede færre i hver kommune fra i går til i dag.

Det laveste smittetryk finder man i Sønderborg Kommune, hvor incidenstallet er på 21,6, hvilket er lige over bekymringsgrænsen på 20.

Du kan se smitte- og vaccinationstal for alle kommuner i Syd- og Sønderjylland herunder.