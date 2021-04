Tirsdagens smittetal: Smitten falder i det syd- og sønderjyske

Tirsdagen har stået i genåbningens tegn, da danskerne atter kan komme til frisør, tatovør og meget andet. Det går den rigtige vej, og det gør det også, hvis man kigger på smittetallene.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

I TV SYD’s sendeområde er der registreret 443 nye smittetilfælde over de seneste syv døgn. Det er det laveste tal siden 15. februar.

Generelt falder smitten, og i Vejle Kommune har de for første gang i mere end en måned registreret under 100 nye smittede over en periode på syv dage.