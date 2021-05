Tirsdagens smittetal: Smittetrykket falder afgørende i to sogne

To sogne tager i dag et skridt væk fra en potentiel nedlukning.

I går opfyldte de to sogne Fole og Bække i henholdsvis Haderslev og Vejen Kommune to ud af tre kriterier for en lokal nedlukning – i dag opfylder de to sogne kun ét kriterie. I Fole sogn er positivprocenten den seneste uge 3,7%, og i Bække sogn er den 3,8%, hvilket begge er over grænsen på 2,5%. Begge sogne har færre smittede per 100.000 indbyggere end i går.