To kommuner kan møde nye tiltag mod smitten

Fanøs kommunaldirektør er ærgerlig over, at kommunen har et højt incidensniveau, særligt da øen ellers er sluppet godt igennem coronaforløbet. Kommunaldirektøren er dog optimistisk omkring situationen.

- Jeg har bemærket, at incidenstallet er stabiliseret på det seneste med det her høje niveau, og derfor håber vi, at det vender inden længe, siger Søren Abildtrup.



Drøfter tiltag mandag morgen

Hvor man på Fanø har en idé om, hvilke tiltag man vil benytte sig af, er man endnu ikke kommet helt så langt i Aabenraa Kommune.

- Vi blev her til morgen (fredag, red.) informeret om, hvilke tiltag vi kan benytte os af. Det hele er så nyt, at vi endnu ikke har taget stilling til, hvilke tiltag vi konkret vil bruge. Det skal vi dog drøfte mandag morgen, siger kommunaldirektøren for Aabenraa Kommune, Tom Ahmt.

Han fortæller dog, at kommunen højest sandsynligt kommer til at følge anbefalingerne én til én, ligesom Fanø Kommune vil gøre.

Ifølge Tom Ahmt skyldes kommunens høje incidens, at to sogne oplever et smitteudbrud, men også at de yngste af kommunens borgere har drevet smitten i begyndelsen.

Derfor har kommunen også tidligere spurgt myndighederne, om man skulle lukke skoler.

- Vi fik at vide, at det er ikke nødvendigt, så længe man er ved at inddæmme smitten, som vi forsøger på. Det skal vi så revurdere på mandag, siger Tom Ahmt.

Sådan er incidenstallet i din kommune fredag: