To skoler og otte daginstitutioner lukker i Kolding

Det betyder, at elever på Munkevængets Skole og Brændkjærskolen ikke må møde på skolen efter vinterferien på mandag.

Desuden lukkes otte daginstitutioner: Vuggestuen Agtrupvej, Børnehaven Over Vejen, Daginstitutionen Ved Åen, Daginstitutionen Under Egen, Daginstitutionen Bøgebladet, Børnegården Vester Nebel, Midtbyens Børnehus og Tusindfryd



Den seneste uge er smittetallet steget voldsomt i Kolding, hvilket skyldes et udbrud på flere skoler af den mere smitsomme engelske variant.

Kommunen har en tæt kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og venter på deres vurdering af om yderligere skoler og daginstitutioner i kommunen skal lukke.

Lukningerne gælder i første omgang fra nu og hele næste uge, og alle børn skal vende tilbage til fjernundervisning hjemmefra.

Kolding Kommune beklager, at alle børn igen skal undervises og passes hjemme, men sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed har er vurderingen, at det er nødvendigt for få smittetrykket til at falde i kommunen.

Der vil være nødpasning på et absolut minimum i daginstitutioner og for elever for de yngste klasser efter gældende retningslinjer, og for sårbare elever i de ældste klasser.