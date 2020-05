Tønder Festival: Næsten alle gæster beholder deres billetter

Opbakningen fra publikum er ikke til at tage fejl af hos Tønder Festival. En uge efter at Tønder Festival sendte en mail ud til gæsterne, om at de enten kunne vælge mellem at få refunderet deres penge eller ombytte deres billet til næste år, viser det sig, at ca. 85 procent af gæsterne har valgt at ombytte deres billet.

Det er jo helt overvældende og virkelig dejligt, at så mange af vores publikummer bare glæder sig til næste år. Kirstine Uhrbrand, direktør for Tønder Festival

- Vi er rigtig, rigtig glade. Det er jo helt overvældende og virkelig dejligt, at så mange af vores publikummer bare glæder sig til næste år og gerne vil med, siger Kirstine Uhrbrand, direktør for Tønder Festival.

Ombytning af billetter giver likviditet

Det er dog ikke alle gæster, som endnu har været inde at vælge, om de ønsker pengene refunderet eller at få ombyttet biletten til næste år. Men det, at størstedelen har indtil videre, er godt nyt for festivallen.

- Det betyder, at vi har noget likviditet nu her. Og så betyder det, at vi ikke skal have en masse penge op ad kassen, siger Kirstine Uhrbrand.

Tønder Festival blev sammen med alle andre festivaler aflyst den 6. april. Festivalen skulle være afholdt den 27.-30. august. Men den dato er der nu sat en streg over, og til gengæld er festvialen klar til at tage imod gæster næste år den 26.-29. august.

Publikum skal inden den 14. juni 2020 beslutte sig for, om de vil ombytte deres 2020-billet til en billet til Tønder Festival i 2021, eller om de vil have refunderet deres penge.