Tønder Festival vil genopbygge sit økonomiske sikkerhedsnet

Siden Tønder Festival var i økonomisk krise i 2013, har Tønder Festival Fond sammen med Tønder Festival Forening og festivalens sponsorer arbejdet på at udvikle og konsolidere festivalen, som trods en forventning om røde tal på bundlinjen for regnskabet i år nok skal klare sig igennem 2020.

Men hvis fonden ikke havde haft dette økonomiske fundament nu under corona-krisen, ville selve festivalens fortsatte eksistens være alvorligt truet.

- Corona-krisen er ved at æde vores egenkapital op, og det stiller os økonomisk i en særdeles skrøbelig situation, siger Henrik Juul, formand for Tønder Festival Fond, i en pressemeddelelse.

Fondens omsætning udgøres normalt af sponsorindtægter, salg af cd’er og merchandise under festivalen og ved udlejning af infrastruktur til Tønder Festival Forening. Alt dette bortfalder stort set i 2020 grundet aflysningen af årets festival.

Sikkerhedsnettet skal genopbygges

For at sikre et stærkt sikkerhedsnet for festivalen i fremtiden er det tvingende nødvendigt, at egenkapitalen genopbygges, så der er et stærkt økonomisk bolværk, hvis der skulle opstå lignende situationer i fremtiden.

I et forsøg på at rejse midler til Tønder Festival Fond har festivalen derfor igangsat forskellige støtteinitiativer i form af t-shirts, armbånd, en festivalbutik og forskellige festivalpakker.

For at sikre en stærk festival af høj kvalitet i fremtiden er Tønder Festival Fond dog samtidig nødt til at igangsætte en langsigtet og massiv indsats for at genopbygge det økonomiske fundament.

- Vi ved, at det er trange tider, men Tønder Festival håber alligevel på, at sponsorer og øvrige virksomheder, der har muligheden, vil hjælpe med at genopbygge festivalens økonomiske fundament til glæde for hele kommunen, siger Henrik Juul.

Tønder Festival er opbygget således, at Tønder Festival Fond ejer brandet Tønder Festival og investerer i udvikling af festivalen.