Torsdagens smittetal: En kommune ligger i top tre på landsplan

Fra i morgen fredag bliver vil grænseværdien for en kommunens incidenstal blive hævet til 250 i stedet for de tidligere 200. Det betyder, at barren, for hvornår eksempelvis skoler og institutioner skal lukke, bliver ændret.

Alle Folketingets partier på nær Venstre og Nye Borgerlige vedtog i går onsdag en selektiv genåbning på kommuneniveau, og derfor kan skoler og institutioner være åbne, hvis de ’’ikke vurderes i nærliggende smittefare – eksempelvis fordi de er beliggende i andre bysamfund i kommunen uden særlig interaktion med det smitteramte område’’.