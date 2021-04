Torsdagens smittetal: Hedensted tager det største dyk

I den nordøstlige del af Syd- og Sønderjylland bevæger Horsens og Hedensted sig i hver sin retning. Det viser tal fra Statens Serum Institut, der dagligt offentliggør smittetal for covid-19.

Hedensted kan glæde sig over smittetal, der falder med 20 færre smittetilfælde sammenlignet med onsdag. Nu viser tallene, at der er 79 nye personer i kommunen, der inden for den seneste uge er testet positiv med covid-19.

Den anden vej går det i Horsens, hvor smittetallene er stigende for tiende dag i streg. Her er smittetallene i kommunen næsten fordoblet fra 68 til 133 smittetilfælde inden for en uge.



Bliver vi i den østlige del, kan Vejle Kommune lægge otte flere smittetilfælde til sit tal og runder nu 100 smittede de seneste syv dage.