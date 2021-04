Torsdagens smittetal: Smitten falder eller er uændret i alle kommuner på nær én

Smitten stiger syd for grænsen

Mens det går den rigtige vej nord for grænsen, så er sagen en anden syd for grænsen i Slesvig-Holsten. Her har smitten været stødt stigende siden starten af marts, og incidenstallet ligger nu på 74,6 smittede per 100.000 indbyggere. Det er det højeste incidenstal i to måneder.

Og i Flensborg har et incidenstal på over 100 betydet, at sundhedsmyndighederne i Slesvig-Holsten har pålagt Flensborg at indføre stramme og omfattende restriktioner fra torsdag og frem til søndag den 11. april.

Se smittetallene for kommunerne i Syd- og Sønderjylland herunder.