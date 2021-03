Torsdagens smittetal: Smitten falder i to hårdtramte kommuner, mens den stiger i en tredje

Efter en uge med faldende smittetilfælde ses nu en lille stigning i det samlede smitteantal for de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland.

Kigger man mod Esbjerg Kommune går det lige nu den forkerte vej, efter at det tirsdag blev opdaget, at landsbyen Vejrup er ramt den britiske smittevariant. På fem dage har kommunen mere end fordoblet antallet af personer konstateret smittet med covid-19. Kommunen er gået fra at have 25 smittede til torsdag at have 56 nye smittede de seneste syv dage.



I Vejle begynder man at ane fremgang, idet der for første gang i 14 dage var et fald i smitten. Kommunen har tre færre smittede siden i går og er dermed gået fra 171 nye smittede onsdag til 168 torsdag pr. 100.000 indbyggere set over de seneste syv dage.



Ligeledes går det stadig den rigtige vej for Kolding Kommune, der for ottende dag i streg har faldende smittetal. Kommunen er dog stadig den kommune i landet med næstflest smittede per 100.0000 indbyggere med en aktuel incidens på 186. Til sammenligning har Ishøj Kommune, der ligger i spidsen, et incidenstal på 301,9.