Træt af Netflix? Tag på gratis hjemme-højskole fra sofaen i dag

Brandbjerg Højskole har aflyst alle kurser og arrangementer på grund af frygten for coronavirus. I stedet sender skolen mandag fællessang og foredrag live på nettet.

Højskolen er ude i en regulær overlevelseskamp, som er udløst af corona-krisen. I sidste uge blev 100 elever sendt hjem for at forebygge spredning af virus. Samtidig lukkede Den Jyske Sparekasse for højskolens kassekredit.

- Vi besluttede at undervise vores elever online, efter vi havde sendt dem hjem. Da vores kassekredit så lukkede, valgte vi at give tilbuddet til alle borgere gratis. På den måde håber vi at få opbakning til, at vores skole kan køre videre efter 1. april. Det kan vi ikke med den nuværende økonomi, siger højskoleforstander Simon Lægsgaard til TV SYD.

Lukningstruet

Det populære band Jung, med tidligere elever fra skolen, er på scenen på Brandbjerg Højskole i dag. Blandt foredragsholderne er korrespondent Steffen Gram og forfatter Georg Metz.

Hele arrangementet sendes på højskolens hjemmeside og Facebook-side frem til klokken 20.00 mandag. Derefter kan hele sendingen fortsat findes online.

- Vi vil gerne give folk en oplevelse af, hvad højskolen kan. Vi er truet af lukning, og det kræver støtte fra politisk side og fra lokalbefolkningen, hvis vi skal overleve. Uden hjælp kan vi blive erklæret konkurs om et par uger, siger Simon Lægsgaard.

Særligt ramt

Corona er ikke den eneste årsag til, at Brandbjerg Højskoles økonomi bløder.

- Skolen slæber rundt på gammel gæld. Desuden er højskoler generelt sårbare på grund af lovgivning om, at vi ikke må have en formue og polstre os til dårligere tider. Ifølge loven skal vi bruge eventuelle overskud på at lave undervisning, og derfor er det en ekstraordinært svær tid for højskolerne, forklarer Simon Lægsgaard.

Crowdfunding

Brandbjerg Højskole har sat gang i en crowdfunding for at rejse 250.000 kroner på kort sigt. Det foregår på den måde, at man online kan støtte skolen med et beløb via Gofundme.com I skrivende stund er der rejst 181.000 kroner.

- Det gør vi i første omgang for blot at kunne betale lønninger og overleve indtil april. På længere sigt kan vi ikke bygge vores økonomi på dét. Der arbejder vi på andre løsninger, men uden politisk forståelse bliver det meget svært, siger Simon Lægsgaard.