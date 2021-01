Transportminister bakker hoteldirektør op i kritik af rejser til Dubai

Hastelovgivning på vej

Engelbrecht var i sidste uge selv med til at stoppe flyvninger fra Dubai for at undgå udenlandske mutationer af corona-virus i Danmark så vidt som muligt.

Desuden vil regeringen torsdag fremsætte et hastelovforslag, der skal give mulighed for at kræve test og isolation ved indrejse i Danmark.

Lovforslaget har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget til at blive hastebehandlet, oplyser Justitsministeriet.

Regeringen ønsker, at en ny lov skal føre til krav om, at indrejsende fra udlandet skal lade sig teste og gå i isolation i ti dage. Det gælder også for danske statsborgere.

Isolationen kan dog afkortes med en negativ pcr-test tidligst fire dage efter indrejse.

Undtagelser for grænseområder

Forslaget lægger også op til, at der skal fastsættes visse undtagelser fra de i øvrigt gældende krav.



Det vil blandt andet gælde personer med bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. Udlændinge, der indrejser med henblik på at udføre arbejde, leverer varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark eller har andet anerkendelsesværdigt formål, vil heller ikke være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål. Der vil ligeledes blive fastsat særligt lempelige regler i forbindelse med rejser gennem Sverige til og fra Bornholm.

Det skriver Justitsministeriet tirsdag i en pressemeddelelse.