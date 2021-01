Travlhed ved testcentre i Tyskland efter nye indrejseregler

Falck er blevet kontaktet af flere virksomheder, der gerne vil have testet deres medarbejdere, så de kan komme på arbejde i Danmark.

- Vi har fået en del forespørgsler fra selskaber i området, om vi kan hjælpe med at teste deres medarbejdere i løbet af i morgen og natten til søndag, siger Michael Sørensen.

Desuden vil Falck også begynde at køre rundt med testbiler til store virksomheder i Danmark for at teste tyske medarbejdere, der pendler over grænsen.

Man kan både blive testet ved at bestille tid på forhånd og ved at møde op uden en tid.