Tre kommuner har stigende smittetal for fjerde dag i streg

I Varde, Horsens og Fredericia kan de for fjerde dag i streg se smittetallene gå op. Særligt i kommunen ud mod Lillebælt, Fredericia, bevæger man sig op på listen over kommuner med de højeste incidenstal på en 12. plads.

I dag lyder smittetallene for kommunen på 59 smittede inden for en uge og 115,2 smittede pr. 100.000 indbygger.

I Horsens og Varde Kommuner stiger smittetallene med henholdsvis ni og syv set i forhold til gårsdagens tal.

Fald otte dage i streg

I Aabenraa Kommune har der nu været en periode på otte dage, hvor smittetallene er faldet hver eneste dag til et niveau, der nu er under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på et incidenstal på 20 pr. 100.000 indbyggere. Aabenraas incidenstal er i dag på 17,1.

Også i Esbjerg sker der et fald for fjerde dag i streg, hvor man er gået fra 84 smittede på en uge til 62 smittede på en uge. Fra i går til i dag er tallet faldet med 11 færre smittede, og dermed fik smittetallet det største nyk nedad, sammenlignet med de andre kommuner i området TV SYD dækker.

