Trods anbefaling bruger kun få rejsende mundbind

Ferien er ved at være slut for de fleste, og i dag skulle mange hjem, og det gav travlhed på blandt andet stationen i Fredericia.

Her skulle passagererne i dag tage stilling til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at bruge mundbind i toget. Det er en anbefaling, der gælder fra i dag. På førstedagen var der dog ikke mange rejsende, der bar et mundbind.

I følge DSB-togfører Martin Sima, vurderer han, at der i dag har været omkring ti til 20 procent af deres kunder, der har brugt mundbind.

- Det er typisk passagerer, der kører til og fra Tyskland, der har mundbind på. I Tyskland er der et krav om, at passagerer skal have mundbind på, forklarer han.

En af de mange passagerer, der i dag undlod at rejse med en beskyttende maske, var pensionisten Freddy Rasch, der netop var ankommet fra Slagelse med sine børnebørn.

- Nu var det jo første i går, at anbefalingen kom, så jeg har ikke rigtig nået at få fat i et mundbind. Men siden jeg ikke rejser i myldretiden, vurderer jeg heller ikke, det er nødvendigt at bruge et, da der ikke er så mange passagerer i toget, fortæller Freddy Rasch.

En venlig passager

Daniel Hegaard var en af de få passagerer i Fredericia, der havde et mundbind på. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

En af de få, der i dag rejste med mundbind, var Daniel Hegaard fra Frederikshavn. Han skulle skifte tog på banegården i Fredericia.

Han havde i første omgang ikke anskaffet sig et mundbind, men blev i stedet påtænkt af en anden passager.

- Jeg havde overvejet at købe et, da jeg ved, at jeg skal bruge et i Tyskland. Men på vejen herned, var der en anden passager i toget, der tilbød mig et mundbind. Det er rigtig fint at have et på, da jeg beskytter mig selv og andre, fortæller Daniel Hegaard.