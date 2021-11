Tusindvis i kø til vacciner efter pressemøde

Der varr mandag klokken 21 knap 8.000 i kø for at booke tid til en vaccine. Det fremgår af hjemmesiden vacciner.dk.

Køen er opstået, efter at regeringen mandag aften har varslet, at man genindfører coronapas og igen har opfordret uvaccinerede til at tage stikket.

Kravet om coronapas kommer til at gælde på restauranter, barer og diskoteker samt større arrangementer, hvis der er mere end 200 deltagere indendørs og 2000 udendørs.

Man får et gyldigt coronapas, hvis man er vaccineret, tidligere har været smittet eller kan fremvise en negativ test.