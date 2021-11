Tusindvis sidder i kø til vacciner efter pressemøde

Der er mandag klokken 21 knap 8.000 i kø for at booke tid til en vaccine. Det fremgår af hjemmesiden vacciner.dk.

Køen er opstået, efter at regeringen mandag aften har varslet, at man genindfører coronapas og igen har opfordret uvaccinerede til at tage stikket.

Kravet om coronapas kommer til at gælde på restauranter, barer og diskoteker samt større arrangementer, hvis der er mere end 200 deltagere indendørs og 2000 udendørs.

Man får et gyldigt coronapas, hvis man er vaccineret, tidligere har været smittet eller kan fremvise en negativ test.

På pressemødet gjorde statsminister Mette Frederiksen et stort nummer ud af at opfordre ikke-vaccinerede til at få bestilt en test.

– De bærer ansvaret for hele det danske samfund lige nu. Vi er et godt samfund, der har fået meget af det liv tilbage, som mange andre lande ikke har.

– Regeringen står side om side med de knap 90 procent, som gør, som man skal. Den sidste gruppe skal ikke ødelægge det for resten, siger Mette Frederiksen på et pressemøde.

Blandt alle de personer over 12 år, der er inviteret til vaccination, er 86 procent færdigvaccineret. Yderligere 1,4 procent har fået taget første stik, viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Det svarer til, at omkring 650.000 personer i Danmark over 12 år ikke er vaccineret.