TV SYD og TV 2 stiller skarpt på minksagen søndag aften

Hvor mange syd- og sønderjyder mister jobbet? Hvilken situation står avlerne i, når de slår deres livsværk ned, uden at politikerne har styr på lovgivningen? Skal sagen koste en minister jobbet?



Det er nogle af de spørgsmål, som TV SYD og TV 2 fokuserer på i en særudgave af nyhederne søndag klokken 19.

I løbet af en lille time får I det store overblik i sagen, som på under to uger har lukket en hel branche som sidste år omsatte for 2,5 milliarder kroner og beskæftigede flere tusinde.