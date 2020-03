TV SYDs reporter på grænsen: Sådan forløb mandag morgen med grænselukning

Knapt var morgentrafikken gået i gang, før Syd- og Sønderjyllands Politi kunne melde om kø ved både Kruså og Frøslev.

Der er kødannelse ved grænseovergangene syd fra og ind i Danmark. Det gælder både i Frøslev (motorvejen) og især Kruså. Der må påregnes mindst en halv times ekstra køretid. #uka #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 16, 2020

En tysk pressefotograf ved grænsen kunne også berette om massiv kø på motorvejen ved Frøslev-overgangen.

- Det er skræmmende. Lastbilerne holder i en syv kilometer lang kø op til grænsen mod Danmark, sagde Karsten Sörensen til TV SYD.

Foto: Karsten Sörensen

TV SYD på grænsen

TV SYDs reporter Rasmus Jensen ankom til grænsen ved Kruså lidt i klokken 8.

- Da jeg kom herned, kunne jeg se, at der var kø i begge vejbaner fra Tyskland mod Danmark, siger Rasmus Jensen.

Grænseanlægget ved Kruså. Her var der ingen kø fra Danmark og ind i Tyskland. Foto: Rasmus Jensen

Pressen skulle blive på afstand af grænseanlægget men havde fået lov til at opholde sig i en buslomme i nærheden.

- Jeg forsøgte at få fat i nogle billister for at interviewe dem, men politiet viftede mig væk, siger Rasmus Jensen.

Statsminister, Mette Frederiksen (S), meldte i lørdags ud, at grænseovergangene skulle lukkes i forsøget på at stoppe spredningen af coronavirus. I samme ombæring meddelte statsministeren, at udlændinge derfor ikke kan komme ind i Danmark uden et ”anerkendelsesværdigt formål”.

- Der er fire politibiler hernede og et tilsvarende antal betjente. Hver betjent stopper en bil og snakker med bilisten et halvt minuts tid, siger TV SYDs reporter Rasmus Jensen.

Men hvad et ”anerkendelsesværdigt formål” betyder, kunne justitsminister Nick Hækkerup ikke svare på. Han sagde, at det altid vil bero på en konkret vurdering. Det kom dog frem, at såfremt man har et arbejde i Danmark er det som udgangspunkt en gyldig grund til indrejse i Danmark.

- Jeg har ikke hørt, hvad politiet spørger bilisterne om. Men jeg går ud fra, at de har spurgt folk, om de er danske statsborgere, eller om de har en grund til at komme ind i Danmark, siger Rasmus Jensen.

Foto: Karsten Sörensen

Tyskland lukker også grænsen

Søndag oplyste den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, at Tyskland også lukker sin grænse til Danmark i forsøget på at stoppe spredningen af coronavirus. Derudover har Tyskland også lukket sine grænser til Østrig, Schweiz, Luxembourg og Frankrig.

- Der er ikke meget trafik fra Danmark til Tyskland, og det, der kommer igennem, er hovedsageligt lastbiler og godstransport. Rejsende uden et gyldigt formål kan ikke længere passere grænsen, men varer og pendlere kan stadig komme over, siger politikommissær hos Bundespolizei Bad Bramtedt, Torsten Tamm, til TV SYD.

Tysk politi slår samtidig fast, at et evt. ønske om at rejse til Tyskland for at handle i fx grænsebutikkerne ikke er lovlig grund til at køre over grænsen som dansker.